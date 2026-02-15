Умер создатель легендарных игровых консолей Sega

В возрасте 76 лет скончался инженер Хидеки Сато, создавший легендарные консоли Sega. Об этом написал японский журнал Beep21 в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что мужчина, который считается "отцом аппаратного обеспечения Sega", умер 13 февраля.

"Он (Сато. - "Газета.Ru") был поистине великим человеком, покорившим японскую игровую индустрию и сердца поклонников Sega по всему миру", - написал журнал и добавил, что дух эпохи консолей навсегда останется в памяти фанатов.

В комментариях один из пользователей вспомнил, как в 1984 году в начальной школе обзавелся первой домашней игровой приставкой Sega SG-1000, а в 90-х стал "полноценным пользователем" консолей и сам купил приставку на деньги, подаренные на Новый год. Юзер назвал Сато "своим отцом" и "фанатом техники Sega".

Инженер начал работать в компании в 1971 году, а к 1989 году возглавил отдел исследований и разработок, занимавшийся борьбой с Nintendo. Работа Сато была связана с моделями консолей от SG-1000 до Dreamcast. В начале 2000-х он несколько лет был президентом компании.