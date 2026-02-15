Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава государства отметил, что строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие двух стран.