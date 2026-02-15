Иран нацелился на выгодное ядерное соглашение с США

Заместитель главы МИД Ирана Ганбари заявил, что Исламская республика стремится к ядерному соглашению с США, которое принесло бы экономические выгоды обеим странам, передает Day.Az.

"Для обеспечения долговечности соглашения крайне важно, чтобы США также получили выгоды в сферах с высокой и быстрой экономической отдачей. Общие интересы в нефтегазовой сфере, совместные месторождения, инвестиции в горнодобывающую промышленность и даже закупки самолетов входят в повестку переговоров", - отметил он.

По его словам, ограниченные или заблокированные ресурсы Ирана также будут частью соглашения, и "их разблокировка должна быть реальной и применимой, а не просто символической или временной".