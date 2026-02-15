https://news.day.az/officialchronicle/1816341.html

Вучич - о Президенте Ильхаме Алиеве: Я вижу перед собой настоящего государственного деятеля и лидера

Я вижу перед собой настоящего государственного деятеля и лидера. Как сообщает в воскресенье Trend, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся с официальным визитом в Белграде, передает Day.Az. Новость обновляется