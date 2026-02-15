https://news.day.az/politics/1816361.html Интеллект против провокатора: ответ Мехрибан Алиевой в Мюнхене - ВИДЕО Первый вице-президент Мехрибан Алиева поставила на место журналиста-провокатора. Эпизод произошел в Мюнхене в период проведения конференции по безопасности. Как сообщает Day.Az, Эмин Гусейнов подошел к Мехрибан Алиевой, представился и попытался задать провокационный вопрос.
Как сообщает Day.Az, Эмин Гусейнов подошел к Мехрибан Алиевой, представился и попытался задать провокационный вопрос. Мехрибан Алиева ответила ему так: "Это вы тот человек, который скрывался в посольстве в женской одежде? Желаю вам здоровья", - сказала Первый вице-президент и удалилась.
Напомним, что несколько лет назад Эмин Гусейнов, скрываясь от следствия, переодевшись в женскую одежду и нацепив парик, укрылся в посольстве Швейцарии в Баку.
