США захватили ещё один танкер в Индийском океане

США захватили в Индийском океане ещё один танкер, следовавший из Карибского бассейна.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Пентагона в социальной сети "X".

Сообщается, что американские военные в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США без инцидентов провели досмотр судна "Veronica III", его перехват и операцию по высадке на борт. Вооружённые силы США отслеживали движение танкера из Карибского бассейна в направлении Индийского океана.

Другие подробности о задержанном судне не приводятся.

Ранее, 9 февраля, Пентагон сообщил о захвате в Индийском океане танкера "Aquila II". Сообщалось, что это судно нарушило "карантинный режим", введённый против санкционированных кораблей в Карибском бассейне.