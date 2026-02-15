Арагчи вылетел на переговоры с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи вылетел в Женеву для участия в предстоящих переговорах с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Исламской республики.

Отмечается, что очередной раунд непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном состоится 17 февраля при посредничестве Омана.

Кроме того, в рамках своего визита Арагчи проведет отдельные встречи с главами МИД Швейцарии и Омана, главой МАГАТЭ, а также международными должностными лицами, базирующимися в Швейцарии.