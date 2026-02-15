https://news.day.az/world/1816367.html Израиль уничтожил опасного террориста В результате авиаудара по цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, ликвидирован Сами ад-Дахдух, командир "Бригад Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада"), известный также как Абу Ибрагим. Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, информация о его ликвидации подтверждена боевиками. Сами ад-Дахдуху было 56 лет.
Израиль уничтожил опасного террориста
В результате авиаудара по цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, ликвидирован Сами ад-Дахдух, командир "Бригад Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада"), известный также как Абу Ибрагим.
Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, информация о его ликвидации подтверждена боевиками.
Сами ад-Дахдуху было 56 лет. Этой структурой ранее руководили его братья: Халид ад-Дахдух был ликвидирован в марте 2006 года, Махмуд ад-Дахдух - в мае 2006-го. Примерно тогда же был ликвидирован еще один его брат, также входивший в руководство "Исламского джихада".
Армия Израиля пока не комментирует авиаудар.
