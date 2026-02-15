https://news.day.az/officialchronicle/1816327.html Президент Ильхам Алиев и Президент Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы 15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александар Вучич выступают с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы
15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александар Вучич выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
