У Сербии и Азербайджана много общих ценностей - Александар Вучич
Построение таких отношений показывает, что у Азербайджана и Сербии много общих ценностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
А.Вучич отметил, что провел с Президентом Ильхамом Алиевым обмен мнениями по очень важным вопросам, касающимся Европы и всего мира.
