https://news.day.az/politics/1816345.html Безопасность в Сербии и Азербайджане находится на высочайшем уровне - Вучич Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию. Комфорт, спокойствие, безопасность полностью обеспечиваются. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Безопасность в обеих странах находится на высочайшем уровне, и наши прямые контакты с азербайджанским народом также важны", - добавил Президент Сербии.
