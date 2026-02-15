Безопасность в Сербии и Азербайджане находится на высочайшем уровне

Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию. Комфорт, спокойствие, безопасность полностью обеспечиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Безопасность в обеих странах находится на высочайшем уровне, и наши прямые контакты с азербайджанским народом также важны", - добавил Президент Сербии.