https://news.day.az/officialchronicle/1816268.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Федеративную Республику Германия. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Визит Президента Ильхама Алиева в Федеративную Республику Германия (13-15.02.2026)".
