На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Германию

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита главы государства в Федеративную Республику Германия.

"Визит Президента Ильхама Алиева в Федеративную Республику Германия (13-15.02.2026)".