Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень отношений с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, вызывает удовлетворение

Нынешний уровень отношений с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Ильхамом Алиевым Президенту Сербии Александру Вучичу.

"Сегодня наши отношения дружбы и сотрудничества, построенные на таких прочных основах, как взаимная поддержка и доверие, всесторонне развиваются и наполняются новым содержанием. Несомненно, регулярные взаимные визиты на высшем уровне и наш активный политический диалог создают условия для еще более стремительного развития этих связей и укрепления нашего стратегического партнерства. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу с Вами в Давосе.

Убежден, что нашими совместными усилиями мы добьемся дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией, взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов, а также еще большего углубления нашего стратегического партнерства", - говорится в письме главы нашего государства.