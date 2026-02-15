Лидеры Турции и ОАЭ обсудят вопросы региональной безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 февраля направится с визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с Президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, турецкий лидер планирует обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также усилия по укреплению мира и стабильности в регионе. Особое внимание планируется уделить ситуации в Палестине, Сирии, Йемене и Сомали.

ОАЭ являются самым крупным торговым партнером Турции среди стран Залива. Уровень товарооборота между Анкарой и Абу-Даби достиг 16 млрд долларов в год. Лидеры Турции и ОАЭ наметили среднесрочную цель - доведения уровня взаимных торговых операций до отметки в 40 млрд долларов.

Последний визит Президента Турции в ОАЭ состоялся в июле 2023 года. Стороны объявили о выведении двусторонних отношений до уровня "стратегического партнерства".

Лидер Турции затем посетит Эфиопию.