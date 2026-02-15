В Баку будет аномально теплая погода

Обнародован прогноз погоды на 16 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер днём будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 4° до 7° тепла, днём - 15-20° тепла. Атмосферное давление упадёт с 767 мм рт.ст. до 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах будет временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 6° до 11° тепла, днём - 15-20° тепла, в горах ночью от 3° до 8° тепла, днём - 13-18° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az