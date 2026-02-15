https://news.day.az/officialchronicle/1816304.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию 15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию
15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретил Президент Республики Сербия Александар Вучич.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре