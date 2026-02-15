Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию

15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в белградском аэропорту Никола Тесла в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретил Президент Республики Сербия Александар Вучич.

Новость обновляется