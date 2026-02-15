Xiaomi показала свои флагманские телевизоры за пределами Китая

Xiaomi представила на международном рынке флагманский телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026, который выпускается с QD-Mini LED-панелями диагональю от 55 до 98 дюймов. Об этом сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все модели получили матрицы с 4K-разрешением (3840х2160 пикселей) и заявленной пиковой яркостью до 1200 нит при 94-процентном покрытии цветового пространства DCI-P3. Телевизоры поддерживают форматы HDR10+, HLG и режим Filmmaker, а также технологию сглаживания движения MEMC.

Модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов оснащены панелями с частотой обновления 60 Гц, тогда как версии на 85 и 98 дюймов ориентированы в том числе на геймеров и предлагают увеличенную до 144 Гц частоту обновления и поддержку Dolby Vision.

Линейка работает под управлением операционной системой Google TV, с поддержкой Android-приложений. Встроенная аудиосистема включает два динамика мощностью по 15 Вт, а старшие модели дополнительно поддерживают Dolby Atmos.

Различия затронули и набор интерфейсов. Младшие версии оснащены двумя портами HDMI 2.0 и одним HDMI 2.1, а также модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Старшие получили по три HDMI 2.1 и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цены на серию 2026 года пока не раскрыты. Для ориентира: предыдущее поколение стартовало на европейском рынке с отметки €599.