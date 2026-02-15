https://news.day.az/sport/1816324.html

Азербайджанская легкоатлетка вошла в пятерку сильнейших в Турции

Азербайджанская легкоатлетка Анна Юсупова успешно выступила на международном турнире в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на полумарафоне в Трабзоне спортсменка преодолела дистанцию 21 км за 1:19:58. Этот результат позволил ей занять пятое место в соревновании.