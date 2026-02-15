https://news.day.az/officialchronicle/1816347.html Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.
Глава нашего государства поздравил Президента Александара Вучича и дружественный сербский народ с национальным праздником, отмечаемым сегодня в Сербии.
