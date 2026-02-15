https://news.day.az/officialchronicle/1816347.html

Президент Ильхам Алиев: Сербия и Азербайджан – две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом

Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, которые всегда находятся рядом друг с другом. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.