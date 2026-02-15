Мы затронули вопросы экономического сотрудничества, сельского хозяйства - в этой сфере также возможно много обменов. Считаю, что сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из азербайджанского региона Зира, очень вкусная.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что из Азербайджана в его страну продукция экспортируется по специальной скидке, он сказал: "По сравнению с другими экспортируемыми товарами, это очень приемлемая цена. Поэтому мы думаем, что официальные лица правительства, не работающие в этой сфере, должны обратить на это внимание. Им также следует наладить сотрудничество в этой области и, конечно же, подготовиться к закупке продукции, предлагаемой нашими азербайджанскими друзьями".

"Конечно, у нас тоже есть много продукции, которую мы можем предложить Азербайджану", - добавил А.Вучич.