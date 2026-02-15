Страны-члены «Совета мира» выделят $5 млрд для сектора Газа

Государства - члены "Совета мира" подтвердят выделение более $5 млрд на гуманитарные программы и проекты по восстановлению сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, средства планируется направить на восстановление инфраструктуры, медицинских учреждений, систем водоснабжения и энергоснабжения, а также на обеспечение продовольственной безопасности и временного жилья для пострадавших жителей региона.

Президент США также подтвердил, что 19 февраля состоится первое заседание лидеров "Совета мира". В ходе встречи участники объявят о направлении тысяч сотрудников в Международные силы стабилизации и в структуры местной полиции. Как ожидается, эти меры будут направлены на обеспечение безопасности, поддержание правопорядка и создание условий для долгосрочной стабилизации в Газе.

Отдельное внимание на заседании планируется уделить вопросу разоружения ХАМАСа. Представители Совета намерены подчеркнуть, что организация должна выполнить обязательство по полной и немедленной демилитаризации как ключевому условию достижения устойчивого мира.

"Ожидается, что "Совет мира" позиционирует себя как один из наиболее влиятельных международных механизмов координации усилий по восстановлению и обеспечению безопасности в регионе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.