Президент Сербии совершит визит в Азербайджан

Я собираюсь в ближайшее время снова посетить Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 1-м заседании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия с участием Президента Ильхама Алиева.

"А до этого нам нужно добиться многих результатов. Я обсуждал с Президентом Алиевым, в частности, вопрос о газовой электростанции в Дубравке. И я просил Президента лично участвовать в решении этого вопроса, потому что я был предельно честен с ним в контексте того, что мы можем сделать, а чего сделать не в силах. И я получил от господина Президента гарантии, что он лично окажет огромную помощь в этом вопросе. И после завершения данного предварительного технико-экономического обоснования нам необходимо ускорить все остальные процедуры", - сказал Вучич.