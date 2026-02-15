Одно из самых известных зданий Белграда окрасилось в цвета азербайджанского флага

Одно из самых известных зданий Белграда - The St. Regis Belgrade - окрасилось в цвета азербайджанского флага в честь официального визита Президента Ильхама Алиева в Сербию.

Как передает Day.Az, The St. Regis Belgrade является частью нового делового и туристического кластера на берегу Савы. Световая подсветка здания в цветах азербайджанского триколора украсила панораму города.

Напомним, что 15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия. В сербской столице состоялась церемония официальной встречи главы нашего государства. Президент Ильхам Алиев и Александар Вучич провели встречу один на один, затем состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между двумя странами. Позже стороны провели обмен азербайджано-сербскими документами. По итогам церемонии главы государств выступили с заявлениями для прессы.