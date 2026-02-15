Президент США Дональд Трамп получил награду как "бесспорный чемпион по экологически чистому углю".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios.

Такая статуэтка была вручена ему в среду в Белом доме Вашингтонским угольным клубом - группой, как добавляет The Guardian, выступающей в защиту интересов угольной промышленности и имеющей финансовые связи с ней.

Трампу вручили статуэтку шахтера с соответствующей подписью "чемпион". "Сегодня мы здесь, представляя тысячи шахтеров по всей стране, чтобы выразить вам нашу глубокую благодарность за ваши действия по поддержке нашей отрасли", - сказал Трампу исполнительный директор Peabody Energy - крупнейшей угольной компании в США - Джим Греч.

Axios отмечает, что статуэтку вручили на подписании Трампом указа, предписывающего Пентагону закупать электроэнергию у угольных электростанций.

В январе Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году.