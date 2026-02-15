Трамп получил награду
Президент США Дональд Трамп получил награду как "бесспорный чемпион по экологически чистому углю".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios.
Такая статуэтка была вручена ему в среду в Белом доме Вашингтонским угольным клубом - группой, как добавляет The Guardian, выступающей в защиту интересов угольной промышленности и имеющей финансовые связи с ней.
Трампу вручили статуэтку шахтера с соответствующей подписью "чемпион". "Сегодня мы здесь, представляя тысячи шахтеров по всей стране, чтобы выразить вам нашу глубокую благодарность за ваши действия по поддержке нашей отрасли", - сказал Трампу исполнительный директор Peabody Energy - крупнейшей угольной компании в США - Джим Греч.
Axios отмечает, что статуэтку вручили на подписании Трампом указа, предписывающего Пентагону закупать электроэнергию у угольных электростанций.
В январе Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре