Военный оркестр Сербии исполнил азербайджанскую песню на ужине c участием Президента Ильхама Алиева

Военный оркестр Сербии исполнил азербайджанскую песню "Ай Лачин" на ужине c участием Президента Ильхама Алиева в Белграде.

Как передает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил на своей странице в X.

Дипломат отметил, что это был жест уважения и дружбы, отражающий дух азербайджано-сербских отношений.