Sony начала сдавать в аренду PlayStation

Британское подразделение PlayStation объявило о запуске программы аренды игровых консолей PlayStation 5. Минимальная стоимость предложения составляет £9,95 в месяц и зависит от версии устройства и срока договора, сообщает TechPowerUp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Базовый тариф предусматривает аренду PlayStation 5 Digital Edition с накопителем 825 ГБ на 36 месяцев. В этом случае совокупные выплаты составят £358,20. При выборе контрактов на 24 и 12 месяцев ежемесячный платеж увеличивается до £14,59 и £10,49, а итоговая сумма - до £251,76 и £175,08.

В программе также участвуют другие модификации, включая PlayStation 5 Pro. Дополнительно доступны к аренде периферийные устройства: контроллер DualSense Edge, гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 и PlayStation Portal.

Отдельно предусмотрен формат возобновляемой аренды с ежемесячной оплатой £19,49 без фиксированного срока - пользователь может отказаться от услуги в любой момент при возврате оборудования.