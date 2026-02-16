Эмин Гусейнов: портрет-напоминание
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об Эмине Гусейнова
Day.Az представляет публикацию:
То он выдает себя за блогера. То - за эксперта. То - за "независимого журналиста" и "расследователя". Но кто Эмин Гусейнов такой на самом деле?
Провокатор? Конечно. Любитель пожить на гранты от спонсоров? Безусловно. Лузер, который пытался делать деньги, прикрываясь своей псевдонезависимой недожурналистикой? Разумеется.
Но самое главное: Гусейнов - трусливый глупец, весь образ которого развалился в момент, когда он переоделся в женщину, чтобы тихонечко сбежать в посольство Швейцарии, надеясь на убежище.
Этим - своим нелепым платьишком и париком - Гусейнов и запомнится навсегда.
Автор карикатуры - HSF
