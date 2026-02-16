Страны G7 обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) обсудили вопросы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как следует из документа, распространенного пресс-службой Госдепартамента США, страны "семерки" обсудили "политические, гуманитарные вопросы, а также вопросы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в том числе в Израиле, секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране". Главы внешнеполитических ведомств G7 подчеркнули "приверженность полному соблюдению режима прекращения огня между Израилем и [радикальным палестинским движением] ХАМАС". В заявлении отмечается, что участники встречи также затронули вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана.

Кроме того, как следует из документа, главы внешнеполитических ведомств "семерки" обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, они затронули темы денуклеаризации на Корейском полуострове, а также сотрудничества РФ и КНДР.