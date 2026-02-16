США выйдут из НАТО?

США не намерены выходить из НАТО, в миссиях альянса задействованы тысячи американских солдат.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США - помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам их встречи в Братиславе.

"Мы не уходим из НАТО. Мы можем передислоцировать пару тысяч солдат из одной страны в другую, однако так было всегда", - сказал он в ответ на вопрос о статусе США в НАТО на фоне сообщений о сокращении числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США.

Рубио добавил, что США рассматривали бы рост влияния европейских стран в альянсе как позитивное развитие событий и хотят видеть Европу в качестве партнера, а не подчиненного. "Мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов. Мы хотим быть партнерами, работать с Европой", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.