https://news.day.az/world/1816388.html Эрдоган отложил визит в ОАЭ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера. В публикации отмечается, что Эрдоган и Аль Нахайян пообщались по телефону.
Эрдоган отложил визит в ОАЭ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.
В публикации отмечается, что Эрдоган и Аль Нахайян пообщались по телефону.
"Выразив свою скорбь по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся президент ОАЭ Аль Нахайян, Эрдоган пожелал ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.
Турецкий лидер также заявил, что посетит ОАЭ позже, когда будет назначена новая дата.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре