Эрдоган отложил визит в ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в ОАЭ, запланированный на 16 февраля, из-за болезни президента эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте канцелярии турецкого лидера.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Аль Нахайян пообщались по телефону.

"Выразив свою скорбь по поводу проблем со здоровьем, с которыми столкнулся президент ОАЭ Аль Нахайян, Эрдоган пожелал ему скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.

Турецкий лидер также заявил, что посетит ОАЭ позже, когда будет назначена новая дата.