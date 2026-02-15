Талибы встанут на сторону Ирана

Афганские талибы готовы сотрудничать с Ираном, если США предпримут атаку против Исламской Республики.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Он отметил, что Кабул окажет содействие Тегерану в случае нападения и при условии запроса на помощь.

По словам представителя движения, Иран одержал победу в 12-дневной войне с Израилем в июне прошлого года и предположил, что Иран снова одержит верх в случае атаки со стороны США.