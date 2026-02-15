Кипр примет участие в первом заседании «Совета мира»

Кипр примет участие в качестве наблюдателя в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне. Об этом в соцсети X сообщил президент страны Никос Христодулидис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Республика Кипр получила и приняла приглашение принять участие в качестве наблюдателя в предстоящем заседании "Совета мира" по сектору Газа, которое состоится в Вашингтоне 19 февраля", - написал он.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира". Для участия в работе "Совета мира" американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран.