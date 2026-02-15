Президент Ильхам Алиев: Мы увеличим объемы экспорта природного газа в Сербию

Наши отношения в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате. Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Теперь мы также будем заниматься преобразованием экспортируемого в Сербию газа, что позволит получить дополнительные объемы чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта", - подчеркнул глава государства.