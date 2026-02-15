Автор: Акпер Гасанов

Выступления и заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференция по безопасности вновь подтвердили: перед нами не ситуативная дипломатия и не реакция на текущую конъюнктуру, а выстроенная, жесткая и принципиальная линия защиты суверенитета, национальных интересов и правового статуса Азербайджанского государства. Линия, в которой нет места двойным стандартам, уступкам под давлением и размыванию ответственности за преступления против страны и ее граждан.

В частности, заявление главы нашего государства о трехкратном обстреле посольства Азербайджана в Киеве со стороны России стало одним из самых жестких и недвусмысленных сигналов, прозвучавших с мюнхенской трибуны. Президент Азербайджана прямо указал: после первого удара Баку допускал возможность случайности. Однако после официальной передачи российской стороне точных координат всех азербайджанских дипломатических объектов - консульского отдела, культурного центра и посольства - последовали еще два удара. В совокупности это исключает любые "технические" объяснения и переводит инцидент в плоскость целенаправленного недружественного шага.

Принципиально важно, что реакция Азербайджана осталась в рамках международного права: официальный протест, вызов посла, вручение дипломатической ноты. Без показной эскалации, но и без попыток "замять" вопрос. Именно так действует государство, уверенное в своей правоте и понимающее цену каждому слову и действию на международной арене.

Та же логика прослеживается и в позиции Баку по делу о сбитом самолете AZAL - Embraer 190, выполнявшем рейс Баку-Грозный. Гибель 38 человек, включая экипаж, стала трагедией национального масштаба. И здесь Президент Ильхам Алиев занял принципиально жесткую позицию: ответственность должна быть признана, а виновные - наказаны.

Показательно, что на первом этапе российская пропагандистская машина пыталась отрицать очевидное. Однако факты оказались сильнее. В итоге глава российского государства Владимир Путин был вынужден принести извинения, фактически признав вину российской стороны. Это был результат последовательного, аргументированного и публичного давления со стороны Баку, который отказался принимать "обтекаемые формулировки" вместо правды.

Отдельного внимания заслуживает интервью Президента Ильхама Алиева программе Tête-à-Tête телеканала France 24. Для внимательного наблюдателя это был не просто разговор, а мастер-класс по международной полемике: спокойный тон, точные формулировки, жесткая фактология. Президент Азербайджана напомнил французскому журналисту: все, что звучит из Баку в адрес Парижа - это не инициатива конфликта, а ответ. Ответ на каталог резких и оскорбительных заявлений со стороны французских официальных лиц, включая президента, спикеров Сената и Национального собрания. Ответ на незаконные визиты французских политиков в Карабах после 2020 года - визиты, которые были прямым нарушением суверенитета Азербайджана и демонстративной поддержкой сепаратизма.

Особенно разрушительно для французской позиции прозвучало напоминание о двойных стандартах: Франция последовательно защищает территориальную целостность Украины, Дании, собственных заморских территорий - но в случае с Азербайджаном поддерживала сепаратистов. Более десяти резолюций французского парламента, направленных на легитимацию так называемого "нагорного Карабаха", выглядели абсурдно даже на фоне того, что сама Армения никогда не признавала этот псевдообразование.

Не менее показательной стала позиция Азербайджана по вопросу возможного "помилования" лиц, осужденных за тяжкие преступления против государства и его граждан. Президент Азербайджана подтвердил: эту тему в ходе визита в Баку поднимал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ответ был окончательным и не оставляющим пространства для интерпретаций.

Речь идет не о "политических активистах" и не о "лидерах общественных движений". Это бывшие главари незаконного вооруженного режима, действовавшего на территории суверенного Азербайджана в прямом нарушении Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и норм международного гуманитарного права. Им были инкриминированы конкретные преступления: террор, насильственные депортации, военные преступления, преступления против мирного населения.

Судебные процессы проходили открыто, с адвокатами и соблюдением всех процедурных норм. Доказательная база включала свидетельские показания, документы и неопровержимые факты. Попытки представить приговоры как "чрезмерно жесткие" выглядят лицемерно на фоне практики самих западных стран, где за аналогичные деяния предусмотрены пожизненные сроки и десятилетия заключения.

Ссылка Президента Азербайджана на Нюрнбергский процесс была напоминанием о фундаментальном принципе международного права: за преступления против народов не может быть политического снисхождения. Именно этот принцип сегодня пытаются размыть лоббистские структуры, прикрываясь гуманитарной риторикой и избирательным подходом к правам человека.

Все эти эпизоды складываются в цельную картину. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева действует как государство с четким стратегическим и тактическим видением мира. Государство, которое восстановило свою территориальную целостность вопреки сопротивлению мощных внешних игроков и теперь не позволит пересматривать итоги этого восстановления.

Это и есть пример настоящего патриотизма на государственном уровне: когда защита национальных интересов не подменяется дипломатическими эвфемизмами, а требования справедливости не торгуются за политические бонусы. Перед нами политический лидер глобального масштаба, на которого невозможно надавить - ни информационно, ни дипломатически, ни кулуарно. И именно поэтому позиция Азербайджана сегодня звучит все громче и убедительнее на ключевых международных площадках.