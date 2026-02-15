https://news.day.az/azerinews/1816338.html Serbiya ilə Azərbaycanın bir çox ortaq dəyərləri var - Aleksandar Vuçiç Belə münasibətlərin qurulması onu göstərir ki, sizin və bizim ölkəmizin bir çox ortaq dəyərləri var. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib.
A.Vuçiç bu gün biz Prezident İlham Əliyevlə çox əhəmiyyətli məsələlər üzərində, Avropada və bütün dünyada olan məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıqları bildirib.
