Нетаньяху потребовал, чтобы Иран лишили этого

Израиль требует не только остановки процесса обогащения урана в Иране, но и лишения Тегерана любых возможностей заниматься такой деятельностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с главами ведущих еврейских организаций США в Иерусалиме.

Говоря об итогах своих переговоров 11 февраля с американским президентом Дональдом Трампом, он вновь усомнился в перспективах достижения договоренности между США и Ираном. "Не буду скрывать от вас, что я выразил скепсис по поводу любого соглашения с Ираном", - отметил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

"Но я сказал, что если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными - не только для безопасности Израиля, но и для безопасности Соединенных Штатов, региона, мира. Во-первых, все обогащенные материалы должны быть вывезены из Ирана. Во-вторых, не должно быть никакой деятельности по обогащению: не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, позволяющей вести обогащение. И, в-третьих, [следует] разобраться также с вопросами баллистических ракет", - указал израильский премьер.

6 февраля в Омане прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Ранее в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики. Израиль в свою очередь настаивает на том, что Иран должен не только свернуть ядерную программу, но и ограничить свой арсенал баллистических ракет и прекратить оказание помощи своим союзникам по всему Ближнему Востоку.