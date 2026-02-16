Истребители ВВС Сербии сопроводили самолет Президента Ильхама Алиева

Как сообщалось ранее, 16 февраля завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Сербия.

Как передает Day.Az, борт Президента Азербайджана сопровождали истребители ВВС Сербии.

Представляем вашему вниманию эти кадры.

Напомним, что 15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Сербия. В сербской столице состоялась церемония официальной встречи главы нашего государства. Президент Ильхам Алиев и Александар Вучич провели встречу один на один, затем состоялось 1-е заседание Совета стратегического партнерства между двумя странами. Позже стороны провели обмен азербайджано-сербскими документами. По итогам церемонии главы государств выступили с заявлениями для прессы.