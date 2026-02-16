https://news.day.az/society/1816415.html В Астаре обнаружено 64 килограмма наркотиков - есть задержанные - ВИДЕО Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе операций был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний Эмин Гулиев.
В Астаре обнаружено 64 килограмма наркотиков - есть задержанные - ВИДЕО
Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе операций был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний Эмин Гулиев. У него изъято 43 килограмма марихуаны и 1520 таблеток с психотропным содержанием.
В ходе другой операции по противодействию незаконному обороту наркотиков был задержан 35-летний Юсиф Халыгов, у которого изъяли 21 килограмм марихуаны.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре