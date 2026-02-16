В Астаре обнаружено 64 килограмма наркотиков

Сотрудники Астаринского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе операций был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний Эмин Гулиев. У него изъято 43 килограмма марихуаны и 1520 таблеток с психотропным содержанием.

В ходе другой операции по противодействию незаконному обороту наркотиков был задержан 35-летний Юсиф Халыгов, у которого изъяли 21 килограмм марихуаны.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении обоих лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.