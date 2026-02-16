Автобус врезался в два дорогих автомобиля в Баку

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пассажирский автобус, двигавшийся по городу, столкнулся с двумя дорогими автомобилями.

Во время происшествия автобус попытался проехать между автомобилями Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Range Rover, в результате чего оказался зажатым между двумя машинами.

По словам очевидцев, в результате аварии автомобилям был нанесен серьезный материальный ущерб. Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях, и пользователи назвали случившееся "дорогой аварией".

Сообщается, что по факту ДТП проводится расследование соответствующими органами. Информации о наличии пострадавших на данный момент не поступало.