Могут ли в Азербайджане вывести из обращения 1, 3 и 5 гяпиков?

В Азербайджане 1, 3 и 5 гяпиков практически не используются. Лишь в крупных супермаркетах при покупке товаров эти монеты иногда возвращают в качестве сдачи. Некоторые граждане вообще не забирают такую мелочь. Использовать эти гяпики в системе "BakıKart" также невозможно. В настоящее время на 3 и 5 гяпиков можно купить разве что полиэтиленовый пакет, а на 1 гяпик в продаже нет вообще ничего.

Почему эта денежная единица, которой население фактически не пользуется, до сих пор не выведена из обращения?

Как передает Day.Az, экономист Натиг Джафарли в комментарии Bizim.Media заявил, что 1, 3 и 5 гяпиков следует не выводить из обращения, а прекратить их чеканку:

"На самом деле производство монет номиналом 1 и 3 гяпика обходится дороже их номинальной стоимости. То есть выпуск 1 и 3 гяпиков стоит дороже, чем 5 гяпиков. Также нужно учитывать, что в последние годы широко распространились онлайн-платежи, то есть платежи по банковским картам. Поэтому 1 и 3 гяпика не следует выводить из обращения - следует просто прекратить их заказ и производство.

Иными словами, они уже утратили смысл. Их прекращение было бы более рациональным решением".