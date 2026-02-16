"Больничные" будут выплачиваться в полном объеме

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в правила выплаты пособий по временной утрате трудоспособности. Согласно нововведениям, так называемые "больничные" теперь будут выплачиваться всем застрахованным лицам в размере 100 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ранее размер этих выплат рассчитывался в зависимости от страхового стажа - 60, 80 или 100 процентов. Новым решением разница по стажу отменяется, и для всех вводится единый принцип полной выплаты.

Председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что прежние правила применялись не ко всем работникам одинаково:

"В результате изменений как работники с большим стажем, так и те, у кого он относительно небольшой, будут иметь равные права, и потеря заработка в период болезни будет полностью компенсироваться".

Отметим, что в соответствии с действующими требованиями это пособие выплачивается лицам с трудовым стажем не менее 6 месяцев. При этом сумма выплаты не может превышать двойной размер месячного должностного оклада или 25-кратный размер минимальной пенсии. Сообщается, что новое решение вступит в силу с мая.