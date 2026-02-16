США готовы поддержать возможные удары Израиля по Ирану

Администрация США заверила Израиль, что поддержит его удары по Ирану случае провала переговоров по ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, такую позицию президент США Дональд Трамп изложил во время встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) в конце декабря 2025 года. По данным телекомпании, высокопоставленные представители Пентагона и американского разведывательного сообщества "обсуждают возможность поддержки новых израильских ударов по Ирану".

По данным телекомпании, обсуждение в американской администрации посвящено в первую очередь тому, "каким образом США могут помочь", в том числе за счет дозаправки израильской авиации, а также получения разрешения на ее пролет над территорией третьих стран.

26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется "огромная армада". Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что "следующая атака будет еще хуже", имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали "не дать этому случиться".

Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.