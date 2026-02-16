Все точки над «i» и как их умет расставлять Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал мастер-класс для политиков мира в плане железной логики и аргументации. А еще он мастерски ставит точки над "i". Это дано не многим лидерам. В интервью телеканалу France 24, данному в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Азербайджана поставил точки над "i" в ряде вопросов, которые определенным кругам и странам казались не закрытыми.

В последнее время, особенно в преддверии визита в регион вице-президента США Джей Ди Вэнса, было много разговоров о якобы предстоящих изменениях в судьбе армянских военных преступников, получивших сроки за свои деяния. Кому-то показалось, что Вэнс посвятит свой визит этому вопросу. Штаты надавят на Баку и указанные лица будут освобождены. Как, почему, откуда возникли такие прогнозы? Наверное, на такие ожидания натолкнула недавняя передача Армении четырех заключенных, которая кому-то увиделась не разовым шагом доброй воли, а началом процесса, в результате которого все преступники окажутся на свободе.

В зарубежных медиа эти прогнозы рассматривались с достаточной долей уверенности. Не случайно французский журналист уделил теме освобождения сепаратистов значительное место. Но это даже очень кстати, потому что надо было раз и навсегда закрыть эту тему, причем для как можно более широкой аудитории. Нет сомнений, что сказанное Президентом Азербайджана уже разлетелось по всему миру. И что еще важнее, эти слова были услышаны обеспокоенной частью внутренней аудитории, попавшейся на демагогию провокаторов.

Глава государства очень четко и ясно дал понять, что никаких изменений в судьбе военных преступников ожидать не стоит. Да, американская сторона зондировала ситуацию - и все. "Во время встречи с вице-президентом, которая длилась несколько часов, среди прочих вопросов, он поднял и этот вопрос, и я изложил позицию Азербайджана по данному вопросу, и на этом все. Мы в основном обсуждали двусторонние отношения, региональное развитие, TRIPP и перспективы заключения официального мира с Арменией", - сказал французскому телеканалу Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что в преддверии визита Вэнса армянская оппозиция, сепаратисты, диаспора, лобби, различные международные НПО христианского толка забросали Вашингтон обращениями и слезными просьбами надавить на Баку и вызволить "христианских мучеников". Эти послания не возымели никакого действия. Наоборот, в Баку вице-президент Штатов говорил о толерантности Азербайджана и мирном сосуществовании здесь разных конфессий. То есть получившие приговоры армяне не рассматриваются американской стороной в религиозном ракурсе, что вызвало нервозную реакцию в определенных кругах, которые, помятуя о предвыборных высказываниях Дональда Трампа, ожидали совсем других результатов.

Приговоренные совершили преступления против Азербайджана и азербайджанского народа. И это продолжалось три десятилетия. Четверо, что были переданы Армении в январе, - это рядовые исполнители. Лишь один из них причастен к геноциду в Ходжалы, но это больной старик, которому азербайджанская сторона из соображений гуманизма разрешила помереть на родине. Те же, кому были вынесены жесткие приговоры, - это руководители, лица, принимавшие преступные решения и участвовавшие непосредственно в их исполнении. На их руках и на их совести кровь и слезы тысяч мирных азербайджанцев, детей и стариков. О каком помиловании может идти речь?

Журналист телеканала France 24 считает, что помилование преступников было бы жестом доброй воли. Он не первый, кто предлагает Азербайджану "перевернуть страницу". От пострадавшей от тридцатилетней оккупации страны ожидают, что она все забудет, перевернет самые тяжелые страницы своей истории и сдаст дело в архив. Не слишком ли много ждут от Азербайджана?

"Знаете, эти люди совершили серьезные преступления против человечности. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их... Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны", - отрезал Президент Ильхам Алиев, закрыв тему.

Точки над "i" расставлены. Позиция Азербайджана изложена предельно ясно и доступно. Думается, в том же духе она была высказана и на встрече с господином Вэнсом. Скорее всего, американская сторона больше не будет к этому возвращаться. Американо-азербайджанская повестка обширна и слишком важна для Вашингтона, чтобы омрачать ее вмешательством в дела Азербайджана, которое не останется без последствий.

Есть и другая тема, требовавшая прояснения для международной аудитории. И снова скажем - хорошо, что французский журналист ее поднял. Француз предложил Баку "перевернуть страницу" если не вопросом заключенных, то "состраданием к армянам, которым пришлось покинуть Карабах в результате последней войны".

Тут ответ Президента Азербайджана стоит привести в деталях. Он сказал:

"Наша позиция по этому вопросу была предельно ясной. Она неоднократно озвучивалась, в том числе публиковалась на сайте - мы предложили всем армянам, проживавшим в Карабахе, подать заявление на получение гражданства Азербайджана или разрешение на работу. У нас было несколько раундов взаимодействия с представителями карабахских армян, но они предпочли выбрать отъезд в Армению. У нас есть сотни тысяч азербайджанцев, которые были депортированы с территории современной Армении и подверглись этнической чистке, но армянское правительство никогда не выдвигало каких-либо предложений об их возвращении. Я думаю, что мы должны рассматривать этот вопрос с точки зрения взаимности. Право на возвращение является универсальным правом, и, конечно, Азербайджан обязательно будет соблюдать это право, если мы получим соответствующее обращение. Но в то же время, учитывая, что мы 30 лет воевали с Арменией и 30 лет они оккупировали нашу территорию, мы ожидаем аналогичного отношения к сотням тысяч азербайджанцев, которых мы называем западными азербайджанцами, и предоставления им возможности вернуться на территорию нынешней Армении".

Если передать слова главы государства в одной фразе, то она прозвучит так: армяне смогут вернуться в Карабах только тогда, когда азербайджанцы смогут вернуться в Армению. Логично и справедливо. Никто не говорит, что армянам в Азербайджан путь закрыт, но международное право не может интерпретироваться в интересах одной страны и игнорировать другую. Это, как говорит глава государства, дорога с двусторонним движением. И заговаривать о возвращении армян в Карабах зарубежные "ходоки" могут только в увязке с возвращением азербайджанцев. Никаких изменений в этой позиции не предвидится.

Триста тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении в конце 80-х годов прошлого века, никогда не принимались в расчет международными организациями и державами. Полное изгнание из АрмССР второй по численности этнической группы, причем, проживавшей на этой территории исторически, никогда не вызывало вопросов к Еревану. Это воспринималось как само собой разумеющееся следствие конфликта. Некоторые европейские чиновники и не старались скрывать, что для них возвращение армян и возвращение азербайджанцев это "совершенно разные вопросы". В чем они правы, так это в том, что между добровольным выездом и насильственным изгнанием действительно есть большая разница.

В Армении возвращения азербайджанцев боятся и не желают, бешенно, до истерики. Понимая, что в условиях неуправляемого национализма это вызовет внутри страны большие проблемы, премьер-министр Никол Пашинян принял мудрое решение отказаться от требований о возвращении армян в Карабах. Поднимать этот вопрос, обойдя тему возвращения азербайджанцев, не представляется возможным. Ни на какие уступки Баку не пойдет. Обуславливать мирный процесс, как того требует оппозиция, возвращением сепаратистов и освобождением "христианских мучеников" будет серьезной ошибкой, которая дорого обойдется самой Армении.

Пашинян не хочет рисковать выпавшим ему шансом поднять Армению с колен. США и другие партнеры Еревана не хотят рисковать стратегически выгодными отношениями с Баку. Международные организации не хотят идти на риск быть втянутыми в неразрешимые споры, которые затянутся на многие годы. До сих пор ни один западный политик даже не намекнул армянской стороне на необходимость возвращения азербайджанцев. Эта тема продолжает оставаться для мира табу. Поэтому вопрос возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана, думается, можно считать закрытым.

Президент Ильхам Алиев поставил точки над "i" и в вопросе подписания мирного договора. Он может быть официально заключен только после внесения Арменией изменений в свою Конституцию. Как только это будет сделано, не будет никаких препятствий для официального подписания мирного договора, заявил в интервью французскому телеканалу азербайджанский лидер, добавив, тем не менее, что "для Азербайджана мир уже достигнут". Две страны начинают строить отношения и учатся жить в мире, на границах не слышно выстрелов. И все же преамбула армянской Конституции остается камнем преткновения. Пока основной закон бывшего оккупанта содержит претензии на территории Азербайджана, о прочном и долгосрочном мире говорить нельзя. А Президент Азербайджана хочет, чтобы этот мир был вечным, и потому Баку не идет ни на какие уступки в основополагающих вопросах.

Такая жесткость и принципиальность Баку - путь спасения для региона. В том числе и для Армении.