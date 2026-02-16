Вниманию желающих купить квартиру

В 2026 году темпы роста цен на недвижимость в Азербайджане замедлятся по сравнению с предыдущими годами. Об этом говорится в прогнозе S&P Global Ratings. По оценкам агентства, рост цен на жилье с учетом инфляции в следующем году составит 5-6 процентов. Аналитики связывают снижение динамики с замедлением кредитования, ограниченными темпами экономического роста и ожиданиями относительно цен на нефть.

Ранее международное рейтинговое агентство прогнозировало, что в 2025 году цены на недвижимость в Азербайджане вырастут на 10-15 процентов. По данным Государственного комитета статистики, в 2025 году стоимость жилья увеличилась на 12,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

На фоне этих прогнозов среди населения распространяются слухи о возможном снижении цен на недвижимость. Однако эксперты считают такие ожидания необоснованными.

Как передает Day.Az, председатель правления Общества оценщиков Азербайджана, экономист Вугар Орудж отметил газете Каспий, что, несмотря на замедление темпов роста, о стабилизации или снижении цен речи не идет. По его словам, в текущем году рост продолжится, хотя и будет менее выраженным. Недвижимость по-прежнему рассматривается как инструмент инвестиций, а ограниченное количество альтернативных направлений вложений поддерживает спрос. Кроме того, ожидается строительство новых жилых комплексов на месте сносимых старых зданий. Эти факторы сохраняют давление на рынок. В настоящее время число покупателей меньше, чем продавцов, однако это не означает автоматического снижения цен.

Эксперт уточнил, что прогнозируемое замедление касается прежде всего старого жилого фонда. В 2026 году цены на квартиры в старых домах могут вырасти на 6-6,5 процента, в новостройках - на 9-10 процентов. В 2027 году рост также ожидается, однако его темпы будут ниже. Это связывается с экономической ситуацией в стране, оптимизацией расходов и снижением активности на строительном рынке.

По мнению Вугара Оруджа, без устойчивой экономической стабильности снижения цен ожидать не приходится. Он подчеркнул, что стоимость недвижимости не опустится ниже уровня предыдущего года. В феврале и марте возможно очередное повышение цен. При благоприятном развитии событий стабилизация рынка может произойти к концу 2027 года или в 2028 году и будет зависеть от валютной политики и общей экономической конъюнктуры.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Азадов также считает слухи о снижении цен несоответствующими действительности. По его словам, корректировка возможна лишь в сегменте более дорогих объектов, не подпадающих под ипотечные программы. В других категориях земельных участков ожидается рост на 5-10 процентов. В сегменте ипотечной недвижимости снижение маловероятно, напротив, возможен рост примерно на 12 процентов. Показатели 2026 года существенно не будут отличаться от 2025 года.

Азадов отметил, что стабилизация цен возможна только при возобновлении масштабного строительства, аналогичного периоду 2016-2018 годов. Сокращение количества разрешений на строительство ослабило конкуренцию среди девелоперов и привело к ограничению предложения. Пока дефицит сохраняется, спрос остается высоким, а тенденция роста цен продолжится.