Хиллари Клинтон вывели из себя в Мюнхене

Вице-премьер Чехии Петр Мацинка вывел из себя бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после этого ему пришлось успокаивать американского политика.

Так, вице-премьер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые ушли от простых людей и от реальности. Вице-премьер обратил внимание на представления движения ЛГБТ, отметив, что есть только два пола.

"Два пола? Вот, что вас волнует?" - возмутилась Клинтон, из-за чего Мацинка попросил ее не перебивать его.

Он принес извинения экс-госсекретарю, если его слова заставили ее нервничать.

"Мне очень жаль", - добавил вице-премьер.

В ответ Клинтон заявила, что не нервничает.

"Это делает меня очень-очень несчастной", - объяснила политик свою реакцию.