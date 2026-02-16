Хиллари Клинтон вывели из себя в Мюнхене
Вице-премьер Чехии Петр Мацинка вывел из себя бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после этого ему пришлось успокаивать американского политика.
Так, вице-премьер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые ушли от простых людей и от реальности. Вице-премьер обратил внимание на представления движения ЛГБТ, отметив, что есть только два пола.
"Два пола? Вот, что вас волнует?" - возмутилась Клинтон, из-за чего Мацинка попросил ее не перебивать его.
Он принес извинения экс-госсекретарю, если его слова заставили ее нервничать.
"Мне очень жаль", - добавил вице-премьер.
В ответ Клинтон заявила, что не нервничает.
"Это делает меня очень-очень несчастной", - объяснила политик свою реакцию.
