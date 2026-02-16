«Ливерпуль» может уволить главного тренера при провале сезона

Руководство мерсисайдского клуба может отправить в отставку Арне Слота, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов УЕФА сезона-2026/27 или завершит текущую кампанию без завоеванных трофеев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Николо Скира, одним из основных претендентов на замену нидерландскому специалисту называется Хаби Алонсо, который пользуется высоким доверием у руководства "Ливерпуля", передает Day.Az.

Напомним, что на данный момент команда идет на шестом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ) с 42 очками в активе.