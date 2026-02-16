https://news.day.az/society/1816406.html Минобороны предупредило население 16-20 февраля на территории близ полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района будут утилизированы боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны предупредило население
С 16 по 20 февраля на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе в соответствии с правилами техники безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - отмечается в заявлении.
