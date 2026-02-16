Стало известно, насколько хорош старый iPhone 11 в 2026 году

Представленный осенью 2019 года iPhone 11 остается пригодным для использования даже в 2026 году.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришел автор издания PhoneArena Александр Анастасов, который протестировал устройство в течение недели.

По его оценке, модель стоит недорого, но по производительности способна конкурировать со многими современными смартфонами. Журналист отметил дизайн аппарата с округлыми углами и корпусом из мягкого алюминия, назвав его форму "дружелюбной".

iPhone 11 оснащен процессором A13 Bionic и 4 гигабайтами оперативной памяти. Производительность устройства специалист охарактеризовал как нормальную. Он добавил, что при изношенной батарее смартфон снижает скорость работы для экономии энергии, однако после замены аккумулятора производительность восстанавливается.

Отдельно Анастасов выделил камеры устройства. По его словам, при хорошем освещении iPhone 11 снимает на уровне современных моделей. При этом слабой стороной он назвал съемку в условиях низкой освещенности: ночной режим работает, но медленнее и с более мягкой обработкой изображения.