До какого времени продлится туман в Баку?

В настоящее время в Баку и в некоторых районах Абшеронского полуострова наблюдается туманная погода. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в условиях тумана видимость ограничивается до 50-500 метров. Ожидается, что туманная погода будет периодически сохраняться до дневных часов 18 февраля.