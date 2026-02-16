https://news.day.az/society/1816413.html До какого времени продлится туман в Баку? В настоящее время в Баку и в некоторых районах Абшеронского полуострова наблюдается туманная погода. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в условиях тумана видимость ограничивается до 50-500 метров. Ожидается, что туманная погода будет периодически сохраняться до дневных часов 18 февраля.
В настоящее время в Баку и в некоторых районах Абшеронского полуострова наблюдается туманная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в условиях тумана видимость ограничивается до 50-500 метров.
Ожидается, что туманная погода будет периодически сохраняться до дневных часов 18 февраля.
