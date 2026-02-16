В Азербайджане начался Кубок Федерации дзюдо по не-ваза

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе стартовал Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза среди взрослых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях участвуют 157 спортсменов, представляющих 33 клуба и спортивных общества. В их числе 137 мужчин и 20 женщин, которые разыгрывают медали в 11 весовых категориях.

Отметим, что не-ваза в дзюдо включает приемы борьбы в партере и направлен на развитие техники работы на земле. Эти навыки играют важную роль в тактической подготовке, позволяя спортсменам эффективно защищаться и завершать схватки.

Турнир транслируется в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации дзюдо Азербайджана.